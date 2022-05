Goud voor Spijkers en Korrel op EK judo, zilver voor Steenhuis

De Nederlandse judoploeg heeft op de slotdag van de Europese kampioenschappen in de Bulgaarse hoofdstad Sofia vier medailles veroverd. Jur Spijkers en Michael Korrel bekroonden hun eerste finale op een EK met goud. Guusje Steenhuis moest voor de vijfde keer genoegen nemen met zilver. Roy Meyer pakte een bronzen medaille.

Spijkers won in de klasse boven 100 kilogram, de zwaargewichten. Hij nam in de finale de Duitser Johannes Frey in een houdgreep. Korrel was de sterkste in de klasse tot 100 kilogram. Hij rekende in een slopende finale af met de Pool Piotr Kuczera. Na 4 minuten en 20 seconden in de verlenging (golden score) kreeg Korrel zijn tegenstander op de rug.

Steenhuis begon als favoriete aan de finale in de klasse tot 78 kilogram tegen de Duitse Alina Böhm, maar wist na een minuut al dat goud er niet meer inzat. Ze blesseerde haar arm bij een poging haar tegenstander tegen de mat te werpen. Steenhuis vocht door, maar leek de pijn te verbijten en kon in de rest van de finale geen acties meer maken. De Duitse kreeg wel een score. Steenhuis behaalde eerder zilver op de EK’s van 2016, 2017, 2019 en 2021.

Meyer behaalde het brons bij de zwaargewichten door de Hongaar Richard Sipocz te verslaan. Het was zijn tweede bronzen EK-medaille.

Er waren ook kansen op brons voor Marit Kamps in de klasse boven 78 kilogram en Simeon Catharina in de klasse tot 100 kilo, maar zij verloren hun partij om het eremetaal. De totale oogst van Oranje kwam op vijf medailles in Sofia. Sanne van Dijke had zaterdag het zilver gepakt in de klasse tot 70 kilogram. De 26-jarige Nederlandse boog in haar vijfde EK-finale voor de Française Marie-Ève Gahié.

Noël van ’t End werd al bij zijn eerste optreden uitgeschakeld. De voormalig wereldkampioen verloor in de klasse tot 90 kilogram van Maxime-Gael Ngayap Hambou. De Fransman legde de Nederlander kort voor het einde op zijn rug en won zo op ippon.