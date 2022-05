Judoka Korrel bekroont eerste EK-finale met goud

Judoka Michael Korrel heeft zijn eerste finale op een Europees kampioenschap bekroond met een gouden medaille. De 28-jarige Nederlander versloeg op de EK in het Bulgaarse Sofia in een slopende finale van de klasse tot 100 kilogram de Pool Piotr Kuczera. Na 4 minuten en 20 seconden in de verlenging (golden score) kreeg Korrel zijn tegenstander op de rug.

Korrel, die op de EK van 2016 brons veroverde, won op weg naar de finale in Sofia achtereenvolgens van de Duitser Falk Petersilka, Elmar Gasimov uit Azerbeidzjan en in de halve finales van zijn landgenoot Simeon Catharina. Catharina was door de nederlaag tegen de oppermachtige Korrel veroordeeld tot de strijd om het brons, maar ook die partij verloor hij. De Spanjaard Nikoloz Sherazadishvili was net iets sterker.

Marit Kamps greep in de klasse boven 78 kilogram naast de bronzen medaille. De wereldkampioene bij de junioren legde het na een lange partij af tegen de Turkse Sebile Akbulut. Kamps werd na 2 minuten en 38 seconden in de golden score op haar rug geduwd door de Turkse. Kamps had in de kwartfinales verloren van de Italiaanse Asya Tavano, maar doordat ze in de herkansingen won van de Turkse Hilal Özturk mocht ze nogmaals de tatami op voor een partij om het brons.

Eerder op de EK won Guusje Steenhuis zilver in de klasse tot 78 kilogram.