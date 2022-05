Judoka Korrel nog lang niet verzadigd na eerste Europese titel

Judoka Michael Korrel noemde zijn eerste Europese titel een hoogtepunt in zijn carrière. “Ik ben 28 jaar en heb er lang voor moeten werken, maar er ligt nog meer in het verschiet”, zei de Nederlander na het behalen van de gouden medaille op de EK in Sofia in de klasse tot 100 kilogram. “Ik ben al zeer gemotiveerd, maar deze titel geeft wel de bevestiging dat ik er goed voor sta. Ik wil nog meer en daarmee bedoel ik een WK-medaille een een olympische medaille.”

Korrel sprak van een sterk bezet toernooi in zijn klasse. Hij versloeg achtereenvolgens de Duitser Falk Petersilka, Elmar Gasimov uit Azerbeidzjan en in de halve finale zijn landgenoot Simeon Catharina. In de finale trof hij de Pool Piotr Kuczera. “Er deden veel toppers mee, maar die Pool had ik niet verwacht in de finale.”

Kuczera bood goed partij, Na de reguliere 4 minuten was er nog geen winnaar en ook in de verlenging (golden score) duurde het lang eer Korrel zijn tegenstander op de rug kreeg. “Het was een tactisch spel. Ik had hem al eerder kunnen gooien, maar hij bleef steeds overeind. Op een gegeven moment zag hij er vermoeid uit en rook ik bloed.”