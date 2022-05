Motorcoureur Bendsneyder voor vierde race op rij in top 10 Moto2

Motorcoureur Bo Bendsneyder is als zevende geëindigd in de Grote Prijs van Spanje in de Moto2. Op het circuit van Jerez begon de 23-jarige Rotterdammer als achtste, waarna hij tijdens de race een plaatsje wist op te schuiven. De Japanner Ai Ogura boekte zijn eerste overwinning in de raceklasse. Zonta van den Goorbergh werd negentiende en blijft wachten op zijn eerste WK-punt.

Bendsneyder pakte tot nu toe 34 punten. Zijn optreden van zondag betekende zijn vierde top 10-notering op rij, na de negende plaats in de GP van Argentinië, de zevende in de GP van Amerika en de achtste vorige week in de GP van Portugal.

De Italiaan Celestino Vietti, die in Spanje zesde werd, leidt het klassement. Ogura staat tweede met 19 punten achterstand.