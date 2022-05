Sprinter Bennett boekt in Eschborn-Frankfurt eerste zege in 2022

Wielrenner Sam Bennett heeft de 59e editie van de WorldTourwedstrijd Eschborn-Frankfurt op zijn naam geschreven. De Ier van Bora-hansgrohe won na 185 kilometer de sprint voor de Colombiaan Fernando Gaviria en de Noor Alexander Kristoff. Danny van Poppel, die de sprint aantrok voor Bennett, werd vijfde.

Bennett volgt de Belg Jasper Philipsen op, die in 2021 de beste was. Voor de Ier, die voor dit seizoen terugkeerde bij Bora na twee jaar bij Deceuninck – Quick-Step is het de eerste zege in 2022.

De sprintersploegen hadden op zo ’n 40 kilometer voor de finish alle aanvallers ingerekend en zorgden ervoor dat niemand meer kon demarreren. In de laatste kilometers nam eerst Bahrain Victorious het initiatief voor Phil Bauhaus en daarna IntermarchĂ©-Wanty-Gobert voor Kristoff. Van Poppel lanceerde Bennett echter perfect, waardoor de Ier overtuigend won.

“Het team was fantastisch vandaag. De renners hebben goed voor me gezorgd en controleerden de wedstrijd. In de finale brachten ze me heel goed in positie en Danny trok de sprint. Hij zette me in de laatste 200 meter af met heel veel snelheid”, keek Bennett terug, die daarbij zijn team en met name Van Poppel uitvoerig bedankte.