Tennisser Báez verovert in Estoril eerste ATP-titel

De Argentijnse tennisser Sebastián Báez heeft op het toernooi van Estoril zijn eerste titel op de ATP Tour veroverd. De 21-jarige tennisser versloeg op het Portugese gravel in twee sets de als vijfde geplaatste Amerikaanse Frances Tiafoe.

Voor Báez, de nummer 59 van de ATP-ranking, was het de tweede finale dit jaar. In februari verloor hij de finale van het toernooi van Santiago in Chili van de Spaanse tennisser Pedro Martinez. Tegen Tiafoe, de nummer 29 van de wereldranglijst, was hij duidelijk de betere. Hij verloor een keer zijn eigen opslagbeurt, maar brak vier keer de service van de Amerikaan.