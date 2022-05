Tennisser Van de Zandschulp geeft op in eerste ATP-finale

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft zondag in München bij zijn eerste finale op de ATP Tour moeten opgeven. De 26-jarige Veenendaler stond tegen de jonge Deen Holger Rune met 4-3 voor in de eerste set toen hij om een medische time-out vroeg. Van de Zandschulp verdween daarop naar de catacomben waarna het ruim een kwartier duurde voordat duidelijk werd dat de Veenendaler de partij toch zou hervatten.

Van de Zandschulp oogde duizelig en meldde zich na enige slagenwisselingen alsnog af bij de umpire. Hij was de eerste Nederlandse man in zes jaar die een finale van een ATP-toernooi had weten te bereiken. Robin Haase was daarvoor in 2016 in Gstaad de laatste geweest.

De Nederlander was tegen de pas 19-jarige Deen sterk begonnen. Ook voor Rune, een voormalig nummer 1 van de wereld bij de junioren, was het zijn eerste ATP-finale. Hij verloor in de eerste vier games twee keer zijn opslag, maar brak tussendoor ook terug. De zevende game, bij een 4-2-stand, leek cruciaal voor het verloop van de eerste set. Het werd een gevecht waarbij Rune zijn vierde breakkans benutte.

De Deen zag daarna Van de Zandschulp van de baan verdwijnen en pas een kwartier later terugkeren, zichtbaar aangeslagen.

“Ik verwachtte een lastige partij. Hij begon ook goed, tot het mis ging. Ik wens hem een spoedig herstel toe”, zei Rune, die in de tweede ronde de Duitse topfavoriet Alexander Zverev had uitgeschakeld. “Ik ben superblij. Niet over de manier waarop ik de finale heb gewonnen, maar wel over de hele week waarin ik ongelooflijk goed tennis heb gespeeld.”

Van de Zandschulp had zaterdag nog 2 uur en 52 minuten nodig gehad om zich te ontdoen van de Serviër Miomir Kecmanovic. Het werd 2-6 7-6 (4) 6-4 voor de nummer 40 van de wereld, die daarmee een veel zwaardere inspanning had moeten leveren dan Rune. De Deen, mondiaal de nummer 70, had in de halve finales in twee sets (6-4 6-4) de Duitser Oscar Otte verslagen.