Tennisster Arantxa Rus heeft opnieuw een ITF-toernooi gewonnen in Santa Margherita di Pula. De 31-jarige tennisster was in de finale in Italië in twee sets te sterk voor Marie Benoît uit België: 6-4 6-4.

Rus, de nummer 74 van de wereldranglijst, won haar 28e titel van een ITF-toernooi. Voor de Westlandse is het de eerste toernooizege in 2022. Ze won in 2019 drie toernooien in Santa Margherita di Pula op Sardinië.