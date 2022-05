Van de Zandschulp: half uur na opgave was alles weer oké

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft enkele uren na zijn opgave in de finale van het tennistoernooi van München laten weten dat het goed met hem gaat. De 26-jarige Veenendaler meldt dat hij ademhalingsproblemen had waardoor het voor hem onmogelijk was om door te spelen.

“Helaas moest ik vandaag in de finale opgeven”, meldde hij op Twitter. “30 minuten nadat ik had opgegeven, was alles weer oké. Ik vlieg naar Madrid en hopelijk ben ik fit genoeg om te spelen.”

Tegen de jonge Deen Holger Rune stond Van de Zandschulp met 4-3 voor in de eerste set toen hij om een medische time-out vroeg. Na een behandeling van ruim een kwartier hervatte hij de partij, maar na enige slagenwisselingen meldde hij zich alsnog af bij de umpire.

Van de Zandschulp stond in zijn eerste finale op de ATP Tour. Hij was de eerste Nederlandse man in zes jaar die een finale van een ATP-toernooi had weten te bereiken. Robin Haase was daarvoor in 2016 in Gstaad de laatste geweest.