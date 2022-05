Vlasov rijdt Dennis op slotdag uit leiderstrui in Romandië

De Rus Aleksandr Vlasov heeft de Ronde van Romandië gewonnen. In de afsluitende klimtijdrit over ruim 15 kilometer van Aigle naar Villars was de renner van Bora-hansgrohe veruit de beste. Vlasov onfutselde zo de Australiër Rohan Dennis van Jumbo-Visma de leiderstrui.

Dennis had na de eerste etappe de leiding overgenomen van de Britse proloogwinnaar Ethan Hayter, die door een val op achterstand was binnengekomen. Zaterdag hield de Australische tijdritspecialist nog goed stand in een bergrit, gewonnen door de Colombiaan Sergio Higuita.

Maar tegen Vlasov was Dennis in de race tegen de klok niet bestand. De Rus was goed voor een tijd van 33 minuten en 40 seconden. De Duitser Simon Geschke werd tweede in de tijdrit op ruim een halve minuut van Vlasov, gevolgd door de Zwitser Gino Mäder. Steven Kruijswijk was goed voor de vijfde tijd. Dennis werd slechts 22e.

In het eindklassement klom Mäder naar de tweede plaats, Geschke eindigt als derde. Kruijswijk sloot de zesdaagse rittenkoers af als zevende. Vlasov won dit jaar al een rit en het eindklassement in de Ronde van Valencia. Anderhalve week geleden finishte de 26-jarige Rus nog als derde in de Waalse Pijl.

“Ik heb alles gegeven en ben dolblij met het resultaat”, vertelde Vlasov, voor wie het zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau betekende. “In de rit van zaterdag wilde ik geen tijd verliezen zodat ik het hier kon afmaken. Ongelooflijk dat het nu ook echt lukt.”

Voor Dennis duurde de Ronde van Romandië net een dag te lang. “Ik had niks meer over, de afgelopen week heeft zijn tol geëist”, vertelde de 31-jarige Australiër, die achtste werd in het eindklassement, bij Eurosport. Hij roemde zijn teamgenoten. “Jammer voor hen ook dat ik het niet heb kunnen afmaken. Ik zal nooit een kopman worden in een grote ronde, maar ik denk dat ik wel heb laten zien dat ik daar iets kan betekenen voor een kopman als Primoz Roglic.”