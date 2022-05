Instap Porsche in Formule 1 bijna rond

De instap van autobedrijf Porsche in de Formule 1 is bijna rond, zegt voorzitter Herbert Diess van moederbedrijf Volkswagen. Porsche is met het team van Max Verstappen Red Bull Racing in gesprek om vanaf 2026 de motoren voor de auto te leveren. Een ander VW-merk Audi wil misschien ook naar de Formule 1, maar die plannen zijn minder vergevorderd, volgens Diess.

Diess noemde de plannen om motorleverancier van Red Bull Racing te worden “vrij concreet”. De motoren van Verstappen en ploeggenoot Sergio PĂ©rez worden nu nog gemaakt door Honda, dat tot 2026 verbonden is aan Red Bull Racing.

In 2026 worden de regels voor de motoren veranderd, zo moeten de motoren simpeler en duurzamer zijn. Volgens Volkswagen is dat het perfecte moment om in te stappen met Porsche en Audi. “De volgende kans is waarschijnlijk pas tien jaar later”, aldus Diess.

Verstappen zei begin april dat hij het goed zou vinden als grote merken als Porsche en Audi naar de Formule 1 komen. “We hebben tien geweldige teams, maar het zou heel mooi zijn als zulke grote merken erbij komen. Dat is ook belangrijk voor de Formule 1.”