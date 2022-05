Schaatsbond draagt Hazelhoff voor bij bestuur ISU

Schaatsbond KNSB heeft Albert Hazelhoff voorgedragen als kandidaat voor het bestuur van de internationale schaatsunie ISU. De verkiezing vindt plaats bij het volgende congres van de ISU, begin juni in het Thaise Phuket.

Sinds 1994 maakt Jan Dijkema deel uit van het bestuur van de overkoepelende federatie. In 2016 werd hij gekozen tot voorzitter van de ISU. Tijdens het komende congres treedt Dijkema af en de KNSB vindt het belangrijk weer een Nederlander in het bestuur te krijgen.

“Bij het langebaanschaatsen horen wij al tientallen jaren tot de wereldtop en intussen is dat ook bij shorttrack het geval”, zegt Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB, op de website van de bond. “We hebben veel kennis opgebouwd, wat je bijvoorbeeld terugziet in de hoge kwaliteit van de internationale toernooien die wij in Nederland organiseren. Die knowhow benutten we graag om de schaatssport wereldwijd verder te ontwikkelen. Daarvoor is het goed om binnen het ISU-bestuur een ervaren Nederlander te hebben.”