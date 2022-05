Tennisster Halep naar kwartfinale in Madrid

Tennisster Simona Halep heeft de kwartfinales van het toernooi in Madrid bereikt. De voormalige nummer 1 van de wereldranglijst rekende in twee sets af met de Amerikaanse Coco Gauff: 6-4 6-4.

Halep won het toernooi van Madrid tweemaal. De Roemeense is nu ongeplaatst omdat ze na een serie blessures naar de 21e positie van de wereldranglijst is afgezakt. Ze stuit in de kwartfinale op de Tunesische Ons Jabeur, die Belinda Bencic uit Zwitserland versloeg: 6-2 3-6 6-2.

Halep maakte vorige maand bekend dat ze de coach van Serena Williams heeft overgenomen. De Fransman Patrick Mouratoglou moet de Roemeense weer naar succes leiden. Williams is al ruim tien maanden niet meer in actie gekomen.