Turncoach Wevers vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag

Turncoach Vincent Wevers is door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. De uitspraak werd anoniem gepubliceerd op de website van het ISR.

Volgens de tuchtcommissie is onvoldoende vast komen te staan dat de turncoach zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. De commissie oordeelt tevens dat de (gespreksverslagen van de) interviews met de melders en betrokkenen van onvoldoende kwaliteit zouden zijn. “De tuchtcommissie is van oordeel dat onderdelen van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie respectievelijk de inhoud van het onderzoeksdossier, waarop de aangifte is gebaseerd, als kwalitatief onvoldoende moeten worden aangemerkt”, valt op te maken uit het vonnis.

Wevers werd volgens de uitspraak beschuldigd van fysieke mishandeling, het negeren van blessures, scheldpartijen en schreeuwen, het wegen van turnsters in de zaal, machtsmisbruik en het isoleren van zijn sporters.

Tegenover de meldingen tegen Wevers zijn er ook getuigen geweest die de verwijten aan het adres van de coach niet herkennen en bestrijden. Wevers zelf ontkende vrijwel alle beschuldigingen. Een aantal onderdelen noemt hij “ongeloofwaardig en niet realistisch”.

“De tuchtcommissie is van oordeel dat er uit het dossier en hetgeen door aanklager en de getuigen ter zitting is aangevoerd weliswaar een zeker beeld is ontstaan van bepaalde door beklaagde veroorzaakte misstanden, maar dat heeft de tuchtcommissie niet overtuigd dat is bewezen hetgeen beklaagde in de aanklacht wordt verweten”, valt te lezen in het vonnis.

De aanklager eiste een schorsing van 28 maanden, waarvan 24 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De aanklager kan nog in hoger beroep gaan.

Wevers behoorde tot de coaches naar wie bij het ISR een onderzoek naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag liep. Dat onderzoek werd in de zomer van 2020 geopend toen na een bekentenis van coach Gerrit Beltman diverse verklaringen van oud-turnsters naar buiten kwamen.

Zelf verscheen Wevers om “medische redenen” niet bij de zitting die op 21 maart plaatsvond in Nieuwegein en zei eerder geen commentaar te willen geven zolang de zaak bij het ISR loopt.

Wevers werd vanwege de lopende zaak door gymnastiekbond KNGU buiten de begeleidingsstaf op de Olympische Spelen van Tokio gehouden. Ook werd zijn dienstverband bij de bond beƫindigd.