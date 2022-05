Djokovic begint masterstoernooi Madrid met overtuigende zege

Novak Djokovic is het masterstoernooi van Madrid overtuigend begonnen. De Servische nummer 1 van de wereld had anderhalf uur nodig om de Fransman Gaël Monfils in de tweede ronde te verslaan: 6-3 6-2. Djokovic had in de eerste ronde een ‘bye’.

Het was voor Djokovic zijn eerste partij nadat hij vorige week zondag de finale van het toernooi van Belgrado verloor van Andrej Roeblev. De Rus bereikte in Madrid eveneens de derde ronde. Roeblev won in drie sets van de Brit Jack Draper: 2-6 6-4 7-5.

In de achtste finales speelt Djokovic tegen de winnaar van het duel tussen de Schot Andy Murray en de Canadees Denis Shapovalov.