Nageeye enige Nederlandse deelnemer op WK marathon

Abdi Nageeye is komende zomer de enige Nederlandse deelnemer aan de WK marathon in Oregon in de Verenigde Staten. Dat meldt de Nederlandse Atletiekunie. Nageeye behaalde vorig jaar bij de Olympische Spelen in Tokio zilver achter de Keniaan Eliud Kipchoge.

De marathon is zondag 17 juli over een parcours van 14 kilometer. De WK atletiek in Oregon duren van 15 tot en met 24 juli.

Drie weken na de WK atletiek zijn de EK atletiek in München (15 tot en met 21 augustus). Aan de EK marathon doen, direct op de eerste dag van het evenement, acht Nederlanders mee. Bij de mannen zijn dat Khalid Choukoud, Björn Koreman, Tom Hendrikse en Ronald Schröer en bij de vrouwen Nienke Brinkman, Jill Holterman, Ruth van der Meijden en Bo Ummels.