De Nederlandse American football-speler Thomas Odukoya heeft een contract getekend in de hoogste Amerikaanse competitie, de National Football League (NFL). Odukoya gaat spelen voor de Tennessee Titans. Doorgaans spelen maar weinig Nederlanders in de hoogste Amerikaanse profcompetitie.

In februari werden de Los Angeles Rams kampioen in de VS door de Cincinnati Bengals te verslaan in de Super Bowl.