Olympisch kampioene Bencic naar tennistoernooi Rosmalen

Olympisch tenniskampioene Belinda Bencic doet volgende maand mee aan het grastoernooi van Rosmalen. De 25-jarige Zwitserse is de nummer 13 van de wereld. Ze pakte afgelopen zomer olympisch goud in Tokio door in de finale de Tsjechische Marketa Vondrousova te verslaan.

Het wordt voor Bencic haar vierde deelname op het Autotron. Bencic stond zeven jaar geleden in de finale in Rosmalen. Ze verloor toen van de Italiaanse Camila Giorgi.

Het toernooi van Rosmalen wordt van 6 tot en met 12 juni gespeeld. De afgelopen twee edities gingen niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. Bij de mannen kondigde het toernooi al de komst van de Rus Daniil Medvedev aan.