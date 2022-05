Rosmalen ‘volgt richtlijnen NOC*NSF’ bij verwelkomen Medvedev

Het tennistoernooi van Rosmalen verwelkomt volgende maand Daniil Medvedev, die juist niet mag deelnemen aan Wimbledon. Het Nederlandse grastoernooi wijst naar de richtlijnen van NOC*NSF en steunt het standpunt van de ATP en WTA met betrekking tot discriminatie op basis van nationaliteit.

“Gezien de situatie in Oekraïne begrijpen we dat er vragen zijn over de deelname van Medvedev en andere Russische tennisspelers en speelsters aan Libéma Open”, aldus de toernooileiding. “Glashelder is dat het toernooi de Russische invasie in Oekraïne met klem veroordeelt en intens meeleeft met de miljoenen onschuldige mensen die door de aanhoudende oorlog worden getroffen.”

Vanwege de oorlog in Oekraïne besloot Wimbledon tennissers uit Rusland en Belarus deze zomer te weren op het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld. Het toernooi van Rosmalen, dat geldt als een voorbereidingstoernooi voor Wimbledon, heet tennissers uit die landen een paar weken eerder wél welkom.

“Het toernooi maakt tevens deel uit van het ATP/WTA-circuit en volgt en steunt het standpunt van beide internationale tennisorganisaties met betrekking tot discriminatie op basis van nationaliteit. Dit betekent dat spelers uit Rusland en Belarus op persoonlijke titel kunnen deelnemen aan ATP/WTA-toernooien, onder een neutrale vlag. Spelers hebben het recht zich in te schrijven”, luidt de verklaring.

“Kijkend naar het deelnemersveld volgt Libéma Open de door de Nederlandse regering ondersteunde richtlijnen van NOC*NSF om individuele sporters deel te laten nemen aan Nederlandse sportevenementen zolang ze niet Rusland of Belarus vertegenwoordigen.”

Diverse spelers van naam, waaronder Novak Djokovic en Rafael Nadal, gaven recentelijk aan dat ze het oneens zijn met het besluiten van Wimbledon om de Russen en Belarussen te weren in Londen.

Het toernooi van Rosmalen begint op maandag 6 juni, Wimbledon drie weken later.