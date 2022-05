Van de Zandschulp overleeft matchpoints en bereikt tweede ronde

Tennisser Botic van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van het masterstoernooi van Madrid. Lang leek de beste tennisser van Nederland te worden uitgeschakeld door Pablo Carreño Busta, de nummer 18 van de wereld. Maar in de tweede set overleefde de 26-jarige Veenendaler meerdere matchpoints en in de beslissende set die volgde bleek hij duidelijk te sterk voor de 30-jarige Spanjaard: 6-7 (6) 7-6 (1) 6-3.

Van de Zandschulp haalde vorige week in München voor het eerst de finale van een ATP-toernooi. Daarmee werd hij de eerste Nederlandse man in bijna zes jaar die dat lukte. De finale was snel ten einde, omdat Van de Zandschulp vanwege ademhalingsproblemen moest opgeven. Die waren een halfuur na de wedstrijd weer voorbij.

In de eerste set stonden beide tennissers, ondanks meerdere breakpoints, tot de tiebreak geen enkele servicebeurt af. Dat deed Van de Zandschulp in de tweede set al wel in de tweede game. Carreño Busta kwam daarna in die set op 4-1 40-0 voor, maar Van de Zandschulp wist de breakpoints weg te werken en de achterstand terug te brengen. Bij een 5-3-achterstand brak hij de Spanjaard terug en was daarna ook de sterkste in de tiebreak. In de derde set was één break genoeg voor de Nederlandse nummer 31 van de wereld.

Van de Zandschulp neemt het woensdag in de tweede ronde op tegen de Belgische qualifier David Goffin, de nummer 60 van de wereld.