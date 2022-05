Van der Poel rijdt Giro met Nederlandse ploeggenoot Riesebeek

Wielrenner Mathieu van der Poel weet welke ploeggenoten hem vanaf vrijdag gaan helpen de leiderstrui in de Giro d’Italia te pakken. Dat zijn onder anderen landgenoot Oscar Riesebeek en de Belgen Dries De Bondt en Senne Leysen. Ook de Duitser Alexander Krieger, de Oostenrijker Tobias Bayer en de Italianen Jakub Mareczko en Stefano Oldani komen namens Alpecin-Fenix in actie in de Italiaanse rittenkoers.

De Ronde van Italiƫ start in de Hongaarse hoofdstad Boedapest en eindigt op 29 mei in Verona. Van der Poel zei eerder dit jaar zowel de Giro als de Tour de France helemaal uit te willen rijden. De Tour de France begint op 1 juli in Kopenhagen.

Vorig jaar debuteerde Van der Poel in de Franse etappekoers. Hij won de tweede etappe en reed zes dagen in de gele leiderstrui. Van der Poel verliet zoals afgesproken met zijn ploeg daarna de Tour, omdat hij zich ging voorbereiden op de olympische mountainbikewedstrijd in Japan.