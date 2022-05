Wereldkampioen Herlings mist rest seizoen motorcross om operatie

Motorcrosser Jeffrey Herlings mist de rest van dit seizoen door een operatie. De regerend wereldkampioen miste al de eerste zes wedstrijden van deze jaargang door een gebroken linkerhiel. Nu heeft de 27-jarige Nederlander samen met zijn team Red Bull KTM gekozen voor een operatie voor een beter herstel, maakte zijn ploeg bekend.

Dan zal ook gelijk een ingreep worden gedaan aan zijn rechtervoet, waar Herlings al eerder problemen mee had. “Herstel en revalidatie van beide ingrepen betekent dat ‘The Bullet’ fit de winter in kan gaan, klaar om te testen en te trainen met het oog op een mogelijke derde MXGP-titel in 2023”, aldus Red Bull KTM.

De Brabander veroverde in november voor de tweede keer de wereldtitel in de MXGP. De eerste keer was in 2018. Andere jaren zag Herlings zijn titelkansen vervliegen als gevolg van blessures.