Zware crash tijdens massasprint in Vierdaagse van Duinkerke

De Vierdaagse van Duinkerke is dinsdag van start gegaan met een zware valpartij. In de massasprint crashte een groot deel van het peloton, kort voor de finish in Aniche.

De Australiër Sam Welsford wist wel overeind te blijven en hij passeerde de finish als eerste. De Nederlander Arvid de Kleijn werd tweede, voor de Fransman Jason Tesson. Nils Eekhoff eindigde als vierde en Bram Welten als achtste.

Het is voor het eerst in drie jaar dat de Vierdaagse van Duinkerke weer verreden wordt. De Franse wielerkoers ging in 2020 en 2021 vanwege de coronapandemie niet door. Mike Teunissen was in 2019 voorlopig de laatste winnaar van de Vierdaagse van Duinkerke. De Nederlandse wielrenner bleef destijds de Noor Amund Grøndahl Jansen en de Belg Jens Keukeleire voor.