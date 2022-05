Celtics en Grizzlies trekken stand gelijk in play-offs NBA

Boston Celtics heeft de stand gelijkgetrokken in de tweede ronde van de play-offs in de Eastern Conference tegen Milwaukee Bucks. De basketballers uit Boston wonnen de tweede wedstrijd met 109-86. Boston had het eerste duel afgelopen zondag verloren van de titelverdediger in de Amerikaanse profcompetitie NBA.

Jaylen Brown zorgde voor 30 punten, vijf rebounds en zes assists bij de Celtics. Dankzij zijn scores nam de thuisploeg al in de eerste helft van de wedstrijd een beslissende voorsprong. Jayson Tatum was goed voor 29 punten en Grant Williams voor 21. Bij de Bucks was sterspeler Giannis Antetokounmpo topscorer met 28 punten. Jrue Holiday maakte er 19.

Memphis Grizzlies won het tweede duel in de play-offs van de Western Conference met 106-101 van Golden State Warriors. De basketballers uit Memphis hadden de eerste wedstrijd thuis nog nipt verloren, maar waren wel de sterkste in het tweede duel in Tennessee.

Ja Morant had daar met zijn hoogste score ooit van 47 punten een groot aandeel in. De 22-jarige basketballer leidde zijn team met 18 punten in het laatste kwart naar de overwinning. Stephen Curry maakte 27 punten voor de Warriors. Jordan Poole voegde daar 20 punten aan toe.