Giro d’Italia kent voor Jumbo-ploegleider Engels weinig geheimen

Al is de omgeving dit jaar even anders, Addy Engels is thuis in de Ronde van Italië. De Drent, die dinsdagmiddag landde in Boedapest, was als renner negen keer actief in de Italiaanse rittenkoers en begint als ploegleider aan zijn tiende Giro.

De doelstelling vooraf van Jumbo-Visma, de ploeg waarvoor hij sinds 2016 werkt, is lastig te formuleren, erkent ook Engels. Van de kopmannen Tom Dumoulin en de Noor Tobias Foss is het vooralsnog gissen naar de vorm. Bewust werd daarom ook Sam Oomen voor het klassement naar voren geschoven. “Tobias is een paar keer uitgevallen en is ziek geweest. Het is geen vlekkeloze voorbereiding geweest. Ook niet voor Tom natuurlijk.” Ook Dumoulin kampte met ziekte en moest in de Ronde van Catalonië afstappen.

De klassementsmannen van de ploeg hebben zich op hoogte op Tenerife voorbereid. Engels: “De ambitie is er, maar pas als de koers begonnen is, zullen we kunnen inschatten waar we staan.”

De Giro start in de Hongaarse hoofdstad, die voorzichtig roze kleurt. Vrijdag is de start met een interessante etappe met aankomst heuvelop. Zaterdag volgt een individuele tijdrit, de dag erna een etappe die gemaakt lijkt voor de sprinters.

Voor Engels (44) is de Italiaanse koers vertrouwde omgeving. Hij was lang de Nederlander met de meeste deelnames achter zijn naam: negen. Vorig jaar ging Jumbo-renner Jos van Emden hem voorbij. “Ik heb zijn selectie nog een paar keer proberen tegen te houden.” Een grap uiteraard, want diezelfde Van Emden bezorgde hem in 2017 met winst in de slottijdrit een van de mooiste herinneringen aan de koers die hij zelf voor het eerst in 2000 reed.

Er waren meer mooie momenten. Als renner (“toen jong en talentvol”) liet hij zich in 2002 in een bergetappe zien en was hij vier jaar later dicht bij een ritzege. De ploegleider, begonnen in 2012 bij Argos-Shimano, genoot van de ritwinst van de Sloveen Luka Mezgec in Trieste, dicht bij diens vaderland. “We waren Marcel Kittel kwijt en Mezgec werd onze man voor de sprints. Op de allerlaatste dag lukte het.” In de Giro van 2016 leek Steven Kruijswijk op weg naar de eindzege, tot hij drie dagen voor het einde tegen een besneeuwde bergrand tot stilstand kwam. “Maar ook die Giro is een mooie herinnering.”

Mindere momenten waren er ook. Hij was in zijn laatste Giro als renner ploeggenoot van Wouter Weylandt, de Belg die overleed na een val. In 2020 moest de ploeg voortijdig naar huis wegens coronabesmettingen. Vorig jaar viel beoogd kopman George Bennett tegen, maar liet Foss (9e) zich wel zien. “Hij heeft zich daar goed kunnen ontwikkelen. Nu ontbreekt het ons aan meetmomenten. Ik kan alleen zeggen dat we voor het best mogelijke resultaat gaan.”