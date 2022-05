Mollema baalt van Giro-uitstapje in Hongarije

Voor Bauke Mollema hoeven uitstapjes, zoals de Ronde van Italië die dit jaar in Hongarije maakt, niet. Dat zei de renner van Trek-Segafredo twee dagen voordat de Giro in Boedapest begint. “Ik krijg hier nog geen Giro-gevoel. We zijn vandaag twee uur wezen fietsen. Ik vond het vooral gevaarlijk met al dat verkeer”, mopperde Mollema, die ook dit jaar op jacht gaat naar een ritzege.

Drie dagen is de Giro op Hongaarse bodem, waarna de renners maandag naar Sicilië vliegen. “Ik zal blij zijn als we in Italië zijn. Het is natuurlijk verre van ideaal dat we na drie etappes al weer in het vliegtuig moeten stappen. Ook nog op maandagochtend in plaats van zondagavond, meteen na de rit. Daarmee kun je ook niet spreken van een rustdag.”

Dinsdag gaat de Giro verder met een bergrit met aankomst op de flanken van de Etna.