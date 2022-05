Prijzengeld Roland Garros hoger dan in 2019 voor coronapandemie

Het prijzengeld van grandslamtoernooi Roland Garros is gestegen ten opzichte van de laatste editie voor de coronapandemie. Het totale prijzengeld staat op 43,6 miljoen euro, 6,8 procent meer dan in 2019.

De winnaars bij het enkelspel voor mannen en vrouwen krijgen 2,2 miljoen euro. In 2021 was dit 1,4 miljoen maar toen lagen de bedragen lager omdat er zonder publiek werd gespeeld vanwege de coronamaatregelen. Het totale prijzengeld bij het enkelspel is met 1,43 procent gestegen.

Bij het dubbelspel wordt 6,1 procent meer uitgekeerd dan in 2019. Het budget voor de qualifiers is met 66 procent gestegen. De Franse tennisbond zegt dat het extra geld vooral is bedoeld voor de spelers die de afgelopen jaren het meest hebben geleden onder de coronamaatregelen. Dat zijn vaak spelers die laag op de wereldranglijst staan, minder wedstrijden winnen en dus minder prijzengeld krijgen.