Sinkeldam met Démare op jacht naar ritzeges in Ronde van Italië

Wielrenner Ramon Sinkeldam gaat voor de derde keer van start in de Ronde van Italië, die vrijdag begint in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De 33-jarige renner is geselecteerd door zijn ploeg Groupama-FDJ. Sinkeldam maakt deel uit van de sprinttrein van de Fransman Arnaud Démare.

Sinkeldam ging eerder van start in de Giro van 2019 en 2020. In 2019 bereikte hij de finish in Verona. Ruim een jaar later moest hij in de uitgestelde ronde van 2020 in de tiende etappe opgeven. Ook toen was hij een van de helpers van Démare, die in die Giro al vier etappezeges boekte.

Démare krijgt naast Sinkeldam de hulp van de Fransman Clément Davy, de Italiaan Jacopo Guarnieri, de Zweed Tobias Ludvigsson, de Australiër Miles Scotson en Ignatas Konovalovas uit Litouwen. De Hongaar Attila Valter zal zich richten op de heuvelachtige etappes.

Wielerploeg EF Education heeft Julius van den Berg geselecteerd voor de Giro. De 25-jarige wielrenner zal in Boedapest voor de tweede keer starten in de Italiaanse ronde. Van den Berg debuteerde vorig jaar in de Giro, die hij uitreed.

De Britse wielrenner Hugh Carthy is de kopman van EF. Hij krijgt verder hulp van zijn landgenoten Simon Carr en Owain Doull, van de Deen Magnus Cort, de Eritreeër Merhawi Kudus, de Colombiaan Diego Camargo en Jonathan Caicedo uit Ecuador.