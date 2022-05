Tennisser Van de Zandschulp doet mee in Rosmalen

Botic van de Zandschulp neemt deze zomer deel aan het grastoernooi van Rosmalen. De beste tennisser van Nederland speelde nog nooit een wedstrijd in het hoofdtoernooi, dat dit jaar van 4 tot en met 12 juni wordt gehouden. Hij verloor er in 2018 wel een kwalificatiewedstrijd.

De 26-jarige Van de Zandschulp stond afgelopen zondag voor het eerst in een finale van een ATP-toernooi. Maar hij moest in München opgeven met ademhalingsproblemen. Hij is na een serie goede resultaten opgeklommen naar de 31e positie van de wereldranglijst. “Als proftennissers verblijven we veel in het buitenland”, merkt Van de Zandschulp op. “Ik kijk er daarom naar uit om in Nederland voor eigen publiek te mogen spelen.”

De Rus Daniil Medvedev en Belg David Goffin zijn andere publiekstrekkers van het toernooi van Rosmalen.