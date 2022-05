Arantxa Rus is al in de eerste ronde van het ITF-toernooi van Wiesbaden uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Nederlandse moest de zege in twee sets laten aan haar landgenote Arianne Hartono. Na ruim twee uur spelen won Hartono met 7-5 7-6 (4).

Rus staat op de wereldranglijst op de 74e plaats, Hartono is de mondiale nummer 165.