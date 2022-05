Tennisster Jabeur voor eerste keer naar halve finales in Madrid

Tennisster Ons Jabeur heeft voor het eerst in haar carrière de halve finale van het WTA-toernooi in Madrid bereikt. De als achtste geplaatste tennisster uit Tunesië versloeg in twee sets Simona Halep uit Roemenië: 6-3 6-2.

Jabeur is momenteel de nummer 10 van de wereldranglijst. Halep, die het graveltoernooi in Madrid twee keer op haar naam schreef, staat 21e. De Roemeense had weinig in te brengen en verloor in beide sets twee keer haar eigen opslagbeurt.

Voor de 27-jarige Jabeur is het de tweede keer dat ze de halve finale van een WTA 1000-toernooi bereikt. In oktober vorig jaar kwam ze tot de laatste vier op de uitgestelde editie van het toernooi van Indian Wells. In de halve finale in Madrid neemt ze het op tegen de winnares van de partij tussen de Amerikaanse Amanda Anisimova en Ekatarina Alexandrova uit Rusland.