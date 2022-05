Veroveren roze trui Giro volgens Van der Poel niet zo eenvoudig

Mathieu van der Poel vraagt zich af of het klimmetje waarmee vrijdag de eerste etappe van de Ronde van Italië eindigt steil genoeg is om het verschil te maken. Van de Nederlander van Alpecin-Fenix wordt verwacht dat hij na het geel vorig jaar in de Tour de France nu de roze leiderstrui kan veroveren. Na verkenning van de finishheuvel in het Hongaarse Visegrad – de Giro start voor de verandering in Boedapest – weet Van der Poel het nog zo niet.

“Het is zwaar, maar ik zie niet meteen kansen om aan te vallen”, vertelde hij woensdag tijdens een virtueel persmoment. “Ik denk dat het verstandig is zo lang mogelijk in de groep te blijven. Maar ik vraag me vooral af of je een sprinter als Caleb Ewan eraf rijdt. We zullen zien hoe het loopt.”

Bij zijn debuut vorig jaar in de Tour mislukte op de openingsdag zijn verwachte aanval op het geel, maar revancheerde hij zich een dag later met ritwinst op de Mûr-de-Bretagne. Vervolgens droeg Van der Poel zes dagen de leiderstrui, die hij zelfs in een lange individuele tijdrit (5e) met succes verdedigde. Pas in de bergrit naar Le-Grand-Bornand capituleerde de inmiddels 27-jarige Nederlander en volgde de voorspelde opgave met het oog op de Spelen van Tokio.

In de Giro – die begint met een driedaagse op Hongaarse bodem – wacht hem in Visegrad maar één kans. Op de tweede dag is er een individuele tijdrit over ruim 9 kilometer door de hoofdstad, daarna een vlakke rit. Na de vliegreis naar Sicilië volgt daar dinsdag al een zware klim op de flanken van de Etna.

Van der Poel vertelde slechts één keer thuis op de tijdritfiets te hebben getraind. “Om het gevoel te krijgen. Vorig jaar in de Tour ging het heel goed. Ik heb niet veel aan mijn positie veranderd en er ook niet echt op gefocust. Misschien moet ik er in de toekomst meer werk van maken.”

De organisatoren van de Italiaanse rittenkoers zijn blij met de komst van de Nederlander die de afgelopen jaren met name in de klassiekers indruk maakt. Hij noemde de Giro een van de “coolste” races en meldde de ronde het liefst te willen uitrijden, al ligt dat met een ook aangekondigd Touroptreden niet voor de hand. Het klimwerk in de slotweek lijkt te veel van het goede, ook gezien eerdere rugklachten. “Ik weet het niet, ik heb het niet eerder gedaan. Ze zeggen altijd dat je een grote ronde moet uitrijden om beter te worden.”

Voor een klassement is hij niet gemaakt, zijn doelstelling ligt elders. “Wereldkampioen worden in drie disciplines, veldrijden, mountainbiken en op de weg, dat is eigenlijk mijn grootste doel.”