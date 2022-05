Wielrenner Tesson wint tweede rit Vierdaagse van Duinkerke

De Franse wielrenner Jason Tesson heeft de tweede rit van de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Hij was in de sprint de snelste en neemt de leiderstrui over van de Nederlander Arvid de Kleijn. De Kleijn finishte als vierde in Maubeuge.

De sprint verliep een stuk rustiger dan dinsdag, toen er een grote val was kort voor de finish. Door die val won De Kleijn in plaats van Sam Welsford, die eigenlijk als eerste over de finish kwam.

De 24-jarige renner van de Franse ploeg St. Michel bleef de Belg Gerben Thijssen nipt voor in de sprint.

Het is voor het eerst in drie jaar dat de Vierdaagse van Duinkerke weer verreden wordt. De Franse wielerkoers ging in 2020 en 2021 vanwege de coronapandemie niet door. Mike Teunissen was in 2019 voorlopig de laatste winnaar van de Vierdaagse van Duinkerke. De Nederlandse wielrenner bleef destijds de Noor Amund Gr√łndahl Jansen en de Belg Jens Keukeleire voor. De Vierdaagse van Duinkerke duurt dit jaar zes dagen.