Basketballers Phoenix en Miami steviger aan leiding in play-offs

De basketballers van Phoenix Suns hebben ook het tweede duel met Dallas Mavericks in de halve finales van de play-offs van de NBA (Western Conference) gewonnen. Devin Booker en Chris Paul hadden een groot aandeel in de thuiszege (129-109). Booker maakte 21 van zijn 30 punten in de tweede helft van de wedstrijd. Paul was goed voor 28 punten en acht assists.

Luka Doncic scoorde 35 punten voor de Mavericks. Beide ploegen ontmoeten elkaar vrijdag in Dallas voor het derde duel. De ploeg die het eerst vier keer wint, plaatst zich voor de volgende ronde. De Suns wonnen vorig jaar de Western Conference en verloren in de NBA Finals van Milwaukee Bucks.

Miami Heat nam een voorsprong van 2-0 in de halve finale van de Eastern Conference tegen Philadelphia 76ers (119-103). Bam Adebayo maakte 23 punten voor de winnende ploeg. Jimmy Butler droeg met 22 punten bij aan de zege. Miami gaat vrijdag na twee thuisduels op bezoek bij Philadelphia.