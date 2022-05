Dumoulin ziet kansen op roze trui in openingsweekend Giro

Tom Dumoulin is niet zeker dat hij bij zijn rentree in de Ronde van Italië meteen meedoet in de strijd om de eindzege. Het is even geleden dat hij met klassementsambities aan de start stond van een grote ronde, zijn voorjaar verliep ook verre van perfect. Maar de tijdrit van zaterdag, in het Hongaarse Boedapest, biedt de renner van Jumbo-Visma wel een uitgelezen mogelijkheid de roze trui te veroveren. “Daar ligt een grote kans. Maar eerst moet ik vrijdag tussen de beste renners zien te finishen in de eerste etappe.”

De Giro begint met drie etappes op Hongaarse bodem. “Die eerste hebben we verkend; vlak met een niet al te moeilijke klim aan het eind. Als ik daar gewoon voorin finish, is er zaterdag wellicht iets mogelijk”, vertelde Dumoulin, die in de Hongaarse hoofdstad zelf naar het perscentrum was gekomen. Daar wachtte hem een enthousiast onthaal. De 31-jarige Limburger houdt van Italië, de Italianen van de stijlvolle coureur. “Ik rijd er graag, Italianen zijn gepassioneerd en een beetje chaotisch. Net als ik.”

Dumoulin won de Giro in 2017, werd een jaar later tweede, maar ging in 2019 na een val in Italië sukkelen met blessures. Begin 2021 had hij zelfs even genoeg van het fietsen. Na zijn terugkeer pakte hij in Tokio olympisch zilver op de tijdrit. In de winter werd de Giro als eerste doel gesteld. Een logische keuze voor Dumoulin vanwege zijn liefde voor het land en de koers. “Ik heb er ook de mooiste herinneringen aan.”

Het voorjaar verliep niet volgens plan. Het trainingskamp op hoogte in Colombia was een mooi avontuur, maar eenmaal in koers liep het niet in de UAE Tour, kreeg hij corona en moest Dumoulin, wellicht te snel weer gestart, afstappen in de Ronde van Catalonië. Na de Amstel Gold Race, zijn twaalfde koersdag van dit jaar, volgde een hoogtestage van drie weken op Tenerife. “Ik ben daar per dag beter geworden, maar of ik voor het klassement zal meedoen durf ik niet te zeggen. Het is ook even geleden dat ik dat deed.”

Een rit winnen, noemt hij als eerste doel. Maar de ambities gaan natuurlijk wel verder. “Ik heb het eerder gedaan, met een niet ideale voorbereiding toch heel ver komen. Belangrijk is dat ik me goed voel. Ik zal niet zeggen dat het leuk is om je voor te bereiden op een grote ronde: het trainen, het op je gewicht letten, daar is weinig leuks aan. Het beste uit mezelf halen, dat is mijn motivatie.”