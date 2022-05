Gilbert wint derde etappe Vierdaagse van Duinkerke

Philippe Gilbert heeft de derde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke op zijn naam geschreven door een sprint te winnen bij de aankomst heuvelop op de Mont-Saint-Éloi. Jason Tesson kwam als tweede over de finish en leek de leidende positie in het klassement te behouden, maar hij kreeg een tijdstraf omdat hij op onreglementaire wijze was teruggekeerd in het peloton na een valpartij. Nederlander Arvid de Kleijn is daardoor weer de klassementsleider en Gilbert is tweede.

De 39-jarige Gilbert is de oudste coureur die meedoet aan de rittenkoers. De aankomst heuvelop was er een die goed bij Gilbert past, een korte en steile heuvel. Hij ging aan op het steilste gedeelte en reed weg bij de rest. Voor de Belg was het zijn eerste overwinning sinds september 2019.