Kelderman start met vraagtekens in de Giro

Wilco Kelderman begint vrijdag met enige vraagtekens aan zijn vijfde Ronde van Italië. De nummer 3 van 2020 kende een verre van perfecte voorbereiding en gaf donderdag in Boedapest aan dat hij nog steeds hinder ondervindt van de gevolgen van een val in Luik-Bastenaken-Luik. “Met name de knie is niet volledig hersteld. Hopelijk wordt het geen probleem”, sprak de in Barneveld opgegroeide renner van Bora-hansgrohe.

Met twee meldden ze zich op een scherm in de perszaal voor een gesprek met de media. Kelderman (31) en de Australiër Jai Hindley vormen samen met de Duitser Emanuel Buchmann een trio dat voor een goed klassement gaat namens het Duitse team. De samenwerking tussen Kelderman en de vijf jaar jongere Hindley heeft een pikant tintje. In de Giro van 2020, toen samen bij Sunweb, dreef het koersverloop hen uit elkaar. Beiden hadden kansen op de eindzege, waarbij duidelijke keuzes van de ploegleiding uitbleven. Het eindresultaat was dat de Brit Tao Geoghegan Hart de Giro won, op het podium geflankeerd door het Sunweb-duo.

“We hebben het er nog wel over gehad. Het is gebeurd, je kunt het niet meer veranderen”, keek Hindley donderdag terug. Kelderman beaamde dat. Hij voelde zich destijds in de steek gelaten door de ploeg, die hij na dat seizoen zou verlaten. “We zouden het nu in zo’n situatie in ieder geval anders doen. Het was gecompliceerd en achteraf is het makkelijk praten. Onze relatie is in ieder geval goed.”

Ze troffen elkaar dit jaar weer bij Bora, de ploeg waarmee Kelderman vorig jaar vijfde werd in de Tour de France. Samen reden ze alleen Tirreno-Adriatico. Kelderman kende weer de nodige tegenslag met een val in de Ronde van Valencia en de eerder genoemde crash in Luik-Bastenaken-Luik. Hij wordt er weleens moe van, wijt het met name aan de stress in het peloton. “Er zijn meer renners van een hoog niveau en de druk neemt alleen maar toe. Iedereen wil op de eerste rij zitten, aangemoedigd in hun oortjes door de ploegleiding. Het afschaffen van de communicatie zou wat mij betreft een goed idee zijn.”

Met ‘dank’ aan die val is veel ongewis voor Kelderman als vrijdag koers wordt gezet naar Visegrad, gelegen aan de Donau, iets boven Boedapest. “De verwachtingen zijn wel iets getemperd. Door het ontbreken van resultaten mis je wat vertrouwen. Ik zal het even moeten aankijken. In principe kwam ik met een goed gevoel van een hoogtestage en voelde ik me goed in Luik.”