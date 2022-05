Mollema in Giro opnieuw op jacht naar hiaat op erelijst

Twee keer won hij een rit in de Tour de France, eenmaal was het prijs in de Vuelta. Maar Bauke Mollema begint vrijdag in Boedapest aan een nieuwe poging ook een ritzege in de Giro d’Italia aan zijn erelijst toe te voegen. “Je zult me zeker een paar keer mee zien in een ontsnapping”, belooft de Groninger van wielerploeg Trek-Segafredo.

Mollema (35) gold lang als een klassementsrenner, een man van de regelmaat die al in 2013 een etappe won in de Vuelta maar zich daarna toelegde op een hoge klassering in het eindklassement. Het leverde hem zeven top 10-noteringen op in een grote ronde waarvan vier in de Tour de France. Maar de daarmee gepaard gaande stress beviel hem steeds minder. “Dit is leuker, zo meer vrijuit rijden, in de voorbereiding maakt het verder niet zo veel verschil.”

Hoewel hij eerder regelmatig de combinatie Tour-Vuelta deed, staat zijn seizoen de laatste jaren in het teken van Giro en Tour. Niet per se omdat de ritzege in ItaliĆ« nog ontbreekt. “Het is ook niet dat ik de Giro verkies boven de Vuelta, het zijn allebei mooie rondes. Maar ik vind dit een fijnere indeling. Na de Tour kun je even een rustpauze inlassen en dan opbouwen naar de laatste maanden, met wat mooie Italiaanse wedstrijden en het WK.”

Nog enigszins beurs van een val in Luik-Bastenaken-Luik werkte hij met een korte hoogtestage naar de Giro toe. “Ik lag bij die massale valpartij en ik ben ook niet de jongste meer in het peloton. Dus ik voelde me zo stijf als een oude man zich kan voelen. De fysio zal me ook hier nog wel een paar keer onder handen nemen, maar ik verwacht geen problemen meer tijdens de Giro. Ik heb goed kunnen trainen en vertrouw erop dat de conditie in orde is.”