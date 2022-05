Nadal overleeft in Madrid vier wedstrijdpunten tegen Goffin

Rafael Nadal is donderdag in de achtste finales van het masterstoernooi van Madrid aan uitschakeling ontsnapt. De als derde geplaatste Spanjaard overleefde in de derde en beslissende set tegen de Belg David Goffin vier wedstrijdpunten. Nadal sloeg zelf, op zijn tweede matchpoint, wel toe: 6-3 5-7 7-6 (9). De wedstrijd duurde langer dan drie uur.

Nadal, die het in de kwartfinale opneemt tegen zijn landgenoot Carlos Alcaraz of de Brit Cameron Norrie, maakt in Madrid zijn rentree na een afwezigheid van zes weken. De tennisser verloor in maart de finale van Indian Wells van Taylor Fritz, waarna hij lange tijd niet in actie kwam door een stressfractuur in een rib.

Nadal won het graveltoernooi in Madrid vijf keer en in 2017 voor het laatst.