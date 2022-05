Bart Swings doet niet mee aan de komende skeelerwedstrijden. De Belg, die in februari bij de Olympische Spelen goud behaalde op de massastart in het langebaanschaatsen, is geblesseerd aan zijn lies.

“Vandaag heb ik een echo laten nemen en de scheur bleek toch groter dan eerst verwacht”, aldus Swings, die eerder deze week nog meedeed in Geisingen en bij een marathon in Steenwijk. In Steenwijk behaalde hij zijn eerste zege van het seizoen. “Ik moet nu even de tijd nemen om te herstellen.”