Tennisser Griekspoor maakt rentree op masterstoernooi Rome

Tennisser Tallon Griekspoor maakt komend weekend zijn rentree op het masterstoernooi van Rome. De nummer 2 van Nederland kampte een aantal weken met een nekblessure. Hij heeft de training afgelopen zaterdag weer hervat.

De 25-jarige Griekspoor, de nummer 57 van de wereld, meldde zich af voor de graveltoernooien van Barcelona, M√ľnchen en Madrid. Hij wacht al bijna drie maanden op een zege op het hoogste niveau. Begin februari bereikte hij de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.

Griekspoor komt in Rome uit in de kwalificaties, Botic van de Zandschulp is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Eind vorig jaar zette Griekspoor een reeks neer van 26 overwinningen op rij. Dit seizoen heeft hij pas vier keer gewonnen.