Titelverdediger Zverev naar kwartfinale Madrid na opgave Musetti

Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinales bereikt van het masterstoernooi van Madrid. De 25-jarige Duitse titelverdediger zag zijn Italiaanse tegenstander Lorenzo Musetti donderdag in de achtste finales al na 39 minuten geblesseerd opgeven. Zverev leidde op dat moment met 6-3 1-0.

Zverev had een dag eerder tegen de Kroaat Marin Cilic meer moeite (4-6 6-4 6-4). Voor een plek in de halve eindstrijd treft de huidige nummer 3 van de wereld de Canadees FĂ©lix Auger-Aliassime of de Italiaan Jannik Sinner.