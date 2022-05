Verstappen kijkt uit naar ‘gek weekend’ op nieuw circuit in Miami

Max Verstappen kijkt uit naar zijn eerste raceweekend ooit in Miami. De regerend wereldkampioen hoopt in Florida, in het vijfde raceweekend van het seizoen, de achterstand op Charles Leclerc van Ferrari weer iets te verkleinen. Dat moet gebeuren op een circuit waarop hij alleen nog maar virtueel reed.

“Ik heb de baan op de simulator gereden en we hebben zoveel mogelijk geoefend en voorbereid zonder de baan in het echt te bezoeken”, zei Verstappen (24). “Ik denk dat dit weekend behoorlijk gek wordt en ik kijk ernaar uit om in Miami te racen.”

De Grote Prijs van Miami is nieuw op de kalender. Het is de tweede grand prix in de Verenigde Staten, naast de race in oktober op het Circuit of the Americas. “Ik hou van racen in Austin, dus het is leuk dat we dit jaar naar een andere staat kunnen gaan om te racen. Het is bijzonder om te zien hoe de Formule 1 veel groter wordt in de VS”, aldus de Red Bull-coureur.

“De Formule 1 en de teams werken er hard aan om de sport in de VS te promoten en we hebben hier steeds meer races, dus stap voor stap maken we het populairder. Ik denk ook dat het helpt dat de auto’s meer aan elkaar gewaagd zijn en meer teams strijden om overwinningen. Ik denk dat dat het belangrijkste is voor de fans.” Volgend jaar vindt er ook een race plaats in Las Vegas.

Verstappen gaat in Florida op jacht naar zijn derde zege van het seizoen. De race is zondag om 21.30 uur en de eerste vrije training is vrijdag om 20.30 uur Nederlandse tijd. “Ik hoop dat het een spannend weekend wordt. Miami is echt een leuke stad en ik vind het een heel interessante locatie om een grand prix te houden. Ik denk dat niet alleen de coureurs enthousiast zijn, maar ook de fans.” De achterstand van Verstappen op Leclerc bedraagt 27 punten.

Bij het immense Hard Rock Stadium, de thuisbasis van NFL-club Miami Dolphins, is een circuit aangelegd: het Miami International Autodrome.