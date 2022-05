Wereldbeker kortebaan in Berlijn, Toronto en Indianapolis

De wereldbeker kortebaan bestaat dit jaar uit drie wedstrijden. Dat meldt de internationale zwemfederatie FINA donderdag.

De zwemmers gaan eerst naar Berlijn (21 tot en met 23 oktober), daarna naar Toronto (28 tot en met 30 oktober) en vervolgens naar Indianapolis (3 tot en met 5 november). Vorig jaar waren er bij de kortebaan nog vier wedstrijden, in Berlijn, Boedapest, Doha en Kazan.

Volgens de FINA doen dit jaar meer dan 750 zwemmers uit veertig landen mee aan de wereldbeker kortebaan. De prijzenpot van het internationale zwemtoernooi is 1,1 miljoen euro. “Er is ook een nieuw systeem voor het verdelen van de premies, waardoor exceptionele sportieve prestaties bijkomend financieel beloond worden”, aldus de FINA.

Voordat de wereldbeker kortebaan begint, zijn komende zomer eerst nog de WK langebaan in Boedapest (18 juni tot en met 3 juli) en de EK langebaan in Rome (11 tot en met 21 augustus). De WK kortebaan zouden in Kazan zijn, maar na de inval van Rusland in Oekraïne zoekt de FINA nog een nieuwe locatie voor dat evenement.