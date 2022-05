Atleten tijdens Diamond League niet naar China om corona

De atletiekwedstrijden in de prestigieuze Diamond League in China gaan dit jaar niet door vanwege coronabeperkingen in het land. In plaats daarvan is op 6 augustus een wedstrijd in de Poolse stad Chorzow. Dit jaar zou op die dag juist voor het eerst een Diamond League-wedstrijd zijn in de Chinese stad Shenzhen. Een week eerder zouden de atleten in Shanghai strijden om de punten.

De meeste internationale sportevenementen in China zijn opgeschort sinds de uitbraak van de coronapandemie, op de Olympische Winterspelen in Beijing na. Die vonden in februari plaats in een strenge ‘bubbel’. Kort na afloop van die Spelen kreeg metropool Shanghai te maken met een van de ergste uitbraken van Covid-19 in twee jaar tijd. De vele miljoenen inwoners zitten al sinds begin april in een lockdown. Ook gelden in China nog inreisbeperkingen en quarantainemaatregelen.

De wedstrijdenreeks begint op 13 mei in Doha en de finale is op 7 en 8 september 2022 in de Zwitserse stad Zürich. De atleten kunnen tijdens de Diamond League op 32 verschillende onderdelen punten scoren.