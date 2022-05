Aziatische Spelen in China jaar uitgesteld om corona

De Aziatische Spelen in de Chinese stad Hangzhou worden met een jaar uitgesteld vanwege de opleving van het coronavirus in China. Het vierjaarlijkse evenement zou dit jaar van 10 tot en met 25 september plaatsvinden.

De beslissing is genomen door het OCA, het olympisch comité van Azië, “na zorgvuldige afweging door alle belanghebbenden van de grootte van de Spelen en de situatie van de pandemie”. Vorige maand werd nog besloten dat het evenement ondanks het toenemende aantal besmettingen wel door zou gaan in 2022.

De meeste internationale sportevenementen in China zijn opgeschort sinds de uitbraak van de coronapandemie, op de Olympische Winterspelen in Beijing na. Die vonden in februari plaats in een strenge ‘biobubbel’. Kort na afloop van die Spelen kreeg metropool Shanghai te maken met een van de ergste uitbraken van Covid-19 in twee jaar tijd. De vele miljoenen inwoners zitten al sinds begin april in een lockdown. Hangzhou ligt op zo’n 200 kilometer van Shanghai.

Australië had vorige week al laten weten geen atleten naar de Aziatische Spelen te sturen.