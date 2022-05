EK indooratletiek in 2025 in Apeldoorn

Het EK indooratletiek is in 2025 in Apeldoorn. Europese topatleten zijn dan tijdens een “vierdaags topsportfeest” van 13 tot en met 16 maart te zien in het Omnisport-centrum in de Gelderse stad, meldt de Atletiekunie. “Dit EK indooratletiek biedt een springplank voor Nederlands atletiektalent en bovendien een podium voor topatleten”, staat bij de bekendmaking.

Volgens Pieke de Zwart, directeur van de Atletiekunie, wordt het organiseren “zonder twijfel een stevige klus”. “Maar we hebben absoluut de ambitie om een voor atleten, toeschouwers en media verrassend en spectaculair evenement te realiseren waarmee we echt het verschil maken in de sport.”