Hamilton sluit schorsing niet uit vanwege zijn piercings

Lewis Hamilton sluit niet uit dat hij wordt geschorst van deelname aan de Grote Prijs van Miami, komende zondag in de Formule 1. De overkoepelende race-organisatie FIA wil met ingang van dit weekeinde strenger controleren of het al geldende verbod op het dragen van juwelen en piercings om veiligheidsredenen tijdens wedstrijden wel voldoende wordt nageleefd. Volgens Hamilton kan hij enkele van zijn piercings echter niet verwijderen.

Om zijn opvattingen te benadrukken droeg de zevenvoudig wereldkampioen bij de persconferentie voorafgaand aan de race een ring om elke vinger, vele sieraden en onder meer drie horloges. Hij zei wel dat hij bereid was een verklaring te ondertekenen waarin staat dat hij zelf verantwoordelijk is voor het dragen van bepaalde dingen tijdens wedstrijden.

“Meer juwelen dan ik nu draag kan ik niet meer dragen”, zei de Brit. “Maar ik vraag me af waar we ons druk om maken. Volgens mij spelen er grotere zaken in de sport, die vragen om strenge maatregelen. Dit gaat helemaal nergens om. Ik heb twee piercings die ik echt niet kan verwijderen. En van één kan ik echt niet vertellen waar die zit. Ik heb ze al heel lang en het is nooit een veiligheidsprobleem geweest. Zelfs niet in het ziekenhuis, als ik weer eens een MRI-scan moest laten maken.”