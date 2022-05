Medvedev maakt in aanloop naar Roland Garros rentree in Genève

Daniil Medvedev maakt in aanloop naar Roland Garros zijn rentree op het graveltoernooi van Genève. De Russische nummer 2 van de wereld heeft een wildcard in ontvangst genomen voor het toernooi in Zwitserland.

De 26-jarige Medvedev onderging begin vorige maand een kleine operatie aan zijn rug. Hij dacht toen één tot twee maanden nodig te hebben om te herstellen. De Rus meldde zich af voor de masterstoernooien van Madrid en Rome.

Medvedev is niet welkom op Wimbledon, maar mag wel meedoen aan Roland Garros. Wimbledon nam het besluit zelf om Russische en Belarussische tennissers te weren, vanwege de oorlog in Oekraïne. Tennisbonden ATP en WTA laten de tennissers uit die landen wel deelnemen, maar onder de neutrale vlag. Medvedev doet volgende maand onder neutrale vlag ook mee aan het grastoernooi van Rosmalen.

Het toernooi van Genève begint op zondag 8 mei. Roland Garros begint een week later. Ook Tallon Griekspoor doet mee in Genève, waar Casper Ruud zijn titel gaat verdedigen.