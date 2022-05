Van der Poel favoriet voor eerste roze trui in Giro

Vele ogen zijn vrijdag bij de start van de Ronde van Italië gericht op Mathieu van der Poel. De Nederlander van Alpecin-Fenix geldt in Hongarije, waar het openingsweekeinde van de Giro plaatsvindt, als de favoriet om de eerste roze trui te veroveren. De finale van de rit van Boedapest naar Visegrad lijkt hem op het lijf geschreven.

Van der Poel (27) temperde deze week de verwachtingen en vroeg zich openlijk af of de slotklim met een hoogteverschil van 200 meter in de laatste 5 kilometer zwaar genoeg is om een sprinter als de Australiër Caleb Ewan kwijt te raken.

De start van de rit is om 12.20 uur in Boedapest. De finish, bij de Citadel van Visegrad, wordt verwacht rond 17.15 uur. Ook zaterdag en zondag wordt er gekoerst in Hongarije. Maandag vliegt het peloton naar Sicilië, waar de Giro dinsdag verder gaat.